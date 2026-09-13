Confira a previsão do tempo para Ivaiporã neste domingo (13)

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Chance de chuva chega a 98% neste domingo (13), segundo o Simepar. Rajadas de vento podem atingir 47 km/h.

A previsão do tempo em Ivaiporã indica chuva neste domingo (13), com temperaturas entre 14°C e 18°C. A chance de chuva chega a 98%, segundo o Simepar.

O volume acumulado previsto é de 18,9 milímetros. Além disso, o vento sopra de sudeste, a 18 km/h, com rajadas de até 47 km/h.

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A umidade relativa do ar varia entre 79% e 99% durante o dia. O sol nasce às 6h28 e se põe às 18h20.

Na segunda-feira (14), a temperatura deve variar entre 12°C e 17°C em Ivaiporã.

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A previsão também indica tempo instável e possibilidade de chuva na região.

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