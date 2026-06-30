Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta terça-feira (30)

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Dia começa com tempo firme e 16°C, mas a previsão indica pancadas de chuva entre a tarde e o início da noite

A terça-feira (30) começa com 16°C em Ivaiporã. A temperatura sobe ao longo do dia e pode chegar aos 24°C, mas a previsão aponta mudança no tempo a partir da tarde.

Segundo os dados do Simepar, a probabilidade de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 2,9 milímetros. As pancadas devem ocorrer principalmente entre 14h e 17h.

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Os ventos sopram a 7 km/h com rajadas que podem chegar a 32 km/h, sem previsão de ventos fortes. A umidade relativa do ar varia entre 71% e 96%.

Após a chuva, a temperatura cai gradualmente durante a noite. O sol nasceu às 7h11 e deve se pôr às 17h50.

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