A previsão do tempo para Ivaiporã nesta terça-feira (24) indica forte instabilidade climática, com céu encoberto e alta probabilidade de chuva expressiva ao longo do dia. Os termômetros no município devem registrar temperatura mínima de 21°C nas primeiras horas da manhã e alcançar a máxima de 28°C durante a tarde, mantendo a sensação de abafamento em meio às precipitações.

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De acordo com os dados meteorológicos, a probabilidade de ocorrência de chuva chega a 98%, com um volume acumulado previsto de 24,5 mm. A umidade relativa do ar permanece bastante alta, variando entre a mínima de 80% e a máxima de 99%, enquanto os ventos sopram na direção norte a uma velocidade média de 9 km/h, acompanhados por rajadas que podem atingir até 47 km/h.