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Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta sexta-feira (31)

Segundo o Simepar, o dia será de tempo firme, sem previsão de chuva e com ventos moderados a fortes

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 05:21:53 Editado em 31.07.2026, 05:21:44
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Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta sexta-feira (31)
Autor No início da manhã, às 4h, os termômetros marcavam 15°C - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo para Ivaiporã nesta sexta-feira (31) indica um dia de tempo estável, com predomínio de sol e sem previsão de chuva, segundo o Simepar. A temperatura varia entre 7°C e 24°C, enquanto a umidade relativa do ar oscila de 58% a 93%.

No início da manhã, às 4h, os termômetros marcavam 15°C, com sensação térmica de 13°C. O vento soprava a 14 km/h, com rajadas que podem chegar a 43 km/h ao longo do dia.

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LEIA MAIS: Corpo da fotógrafa Ana Paula será velado e cremado nesta sexta (31) em Londrina

A probabilidade de chuva é de 0%. O sol nasce às 7h05 e se põe às 18h03.Nos próximos dias, a previsão indica manutenção do tempo estável em Ivaiporã.

As temperaturas máximas devem permanecer entre 24°C e 26°C, enquanto as mínimas variam entre 14°C e 17°C, sem expectativa de chuva significativa.

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