A sexta-feira (27) será de instabilidade climática e alta probabilidade de chuva em Ivaiporã, com temperaturas mais amenas, variando entre mínima de 17°C e máxima de 25°C. A previsão aponta condições favoráveis para ocorrências de chuva ao longo do dia, acompanhadas por ventos mais fortes.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os dados meteorológicos indicam 98% de probabilidade de chuva, com precipitação acumulada estimada em 13,1 milímetros. A umidade relativa do ar oscila entre 62% e 95%, enquanto os ventos sopram na direção leste (L) a uma velocidade média de 16 km/h, podendo atingir rajadas de até 48 km/h.