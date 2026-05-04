Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda-feira (4)

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Ivaiporã começa esta segunda-feira (4) com temperaturas amenas e céu com muitas nuvens, em um cenário bastante parecido com o domingo (3). Segundo o Climatempo, o dia será marcado por sol entre nuvens, períodos de céu nublado e chance de chuva fraca durante a noite.

A madrugada registra 16°C, com sensação térmica semelhante, trazendo um início de dia mais fresco para moradores de Ivaiporã e cidades próximas do Vale do Ivaí.

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Durante a manhã e a tarde, o sol aparece entre muitas nuvens, elevando a temperatura até os 24°C. Apesar da presença do sol, o céu permanece com bastante nebulosidade ao longo do dia.

À noite, a previsão indica poucas nuvens em alguns momentos, mas há possibilidade de chuva leve, com volume estimado em apenas 0,2 milímetro e 56% de chance de precipitação.

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A umidade relativa do ar segue alta, chegando a 91%, enquanto os ventos sopram do leste-sudeste (ESE) a 10 km/h.

O sol nasce às 6h48 e se põe às 17h58.

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