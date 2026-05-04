TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
CLIMA

Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda-feira (4)

Ivaiporã terá segunda-feira (4) com sol entre nuvens, temperaturas amenas e possibilidade de chuva fraca durante a noite

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 06:10:59 Editado em 04.05.2026, 06:10:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda-feira (4)
Autor Previsão indica dia de sol, calor e tempo bom - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ivaiporã começa esta segunda-feira (4) com temperaturas amenas e céu com muitas nuvens, em um cenário bastante parecido com o domingo (3). Segundo o Climatempo, o dia será marcado por sol entre nuvens, períodos de céu nublado e chance de chuva fraca durante a noite.

A madrugada registra 16°C, com sensação térmica semelhante, trazendo um início de dia mais fresco para moradores de Ivaiporã e cidades próximas do Vale do Ivaí.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Três crianças morrem em incêndio ao serem deixadas sozinhas em casa pela mãe

Durante a manhã e a tarde, o sol aparece entre muitas nuvens, elevando a temperatura até os 24°C. Apesar da presença do sol, o céu permanece com bastante nebulosidade ao longo do dia.

À noite, a previsão indica poucas nuvens em alguns momentos, mas há possibilidade de chuva leve, com volume estimado em apenas 0,2 milímetro e 56% de chance de precipitação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A umidade relativa do ar segue alta, chegando a 91%, enquanto os ventos sopram do leste-sudeste (ESE) a 10 km/h.

O sol nasce às 6h48 e se põe às 17h58.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
chuva fraca clima ameno ivaipora nebulosidade previsão do tempo Vale do Ivai
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV