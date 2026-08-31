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Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda-feira (31)

Dia com 98% de chance de chuva, com previsão de 26,9 milímetros e temperaturas entre 19°C e 28°C

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda-feira (31)
Autor Probabilidade de chuva chega a 98% - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã aponta uma segunda-feira (31) com chuva, principalmente no período da tarde segundo o Simepar. Os termômetros devem marcar entre 19°C e 28°C ao longo do dia.

A possibilidade de chuva chega a 98%. Além disso, a previsão indica acumulado de até 26,9 milímetros.

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Os ventos sopram de sudeste a 11 km/h. As rajadas, porém, podem chegar a 54 km/h.

A umidade relativa do ar varia entre 59% e 99%. O sol nasce às 6h41 e se põe às 18h16.

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