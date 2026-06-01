Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda-feira

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A segunda-feira (1º) começa com temperaturas baixas em Ivaiporã. Às 6 horas, os termômetros registram 12°C, com sensação térmica igual à temperatura observada e sem previsão de chuva, conforme dados estimados pelo Simepar.

Ao longo do dia, o tempo permanece estável. A umidade relativa do ar varia entre 53% e 96%.

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A previsão indica elevação gradual das temperaturas durante a manhã. Por volta das 10 horas, os termômetros alcançam 18°C e chegam a 20°C às 11 horas. O período mais quente ocorre à tarde, quando a temperatura atinge 22°C entre 13 e 16 horas.

Os ventos sopram predominantemente do quadrante sudeste, com velocidade média de 4 km/h e rajadas de até 11 km/h.

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Após o pôr do sol, previsto para as 17h48, a temperatura volta a cair. Às 18 horas, os termômetros marcam 16°C e chegam a 13°C entre 21 e 23 horas. O nascer do sol ocorre às 7h03.

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