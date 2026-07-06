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Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda-feira (06.07)

Previsão Simepar indica tempo firme, sem chuva e temperaturas agradáveis nesta segunda-feira em Ivaiporã

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 05:54:14 Editado em 06.07.2026, 05:54:09
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Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda-feira (06.07)
Autor Tempo firme e sem previsão de chuva - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã indica segunda-feira (6) de sol, sem chuva e temperatura entre 13°C e 22°C. Segundo o Simepar, o tempo permanece estável por causa de uma massa de ar seco.

O dia começa com 13°C. Durante a tarde, a temperatura sobe e atinge a máxima de 22°C entre 13h e 15h.

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A umidade relativa do ar varia de 59% a 97%. Os ventos sopram fracos, com rajadas que podem alcançar 32 km/h. O sol nasce às 7h12 e deve se pôr às 17h52.

Nos próximos dias, o tempo segue firme em Ivaiporã. O Simepar não prevê chuva e as temperaturas permanecem agradáveis durante as tardes, com máximas entre 20°C e 25°C.

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