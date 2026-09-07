Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda (07)
Temperatura varia entre 9°C e 20°C nesta segunda-feira (7), segundo o Simepar
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Ivaiporã terá céu aberto e sem chuva - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa
A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma segunda-feira (7) fria pela manhã e sem previsão de chuva. Os dados são do Simepar.
A mínima prevista é de 9°C, com sensação térmica de 6°C. À tarde, a temperatura pode chegar a 20°C.
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A probabilidade de chuva é de 0%, com precipitação acumulada prevista de 0 milímetro.
O vento sopra de sudeste a 14 km/h, com rajadas de até 29 km/h. A umidade relativa varia entre 52% e 88%.
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