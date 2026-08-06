Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
CLIMA

Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quinta-feira (6)

Instabilidade predomina durante o dia, com alta chance de chuva e temperaturas amenas.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quinta-feira (6)
Autor Previsão aponta tempo instável, com chuva ao longo do dia - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo indica que esta quinta-feira (6) em Ivaiporã será de tempo instável, com chuva ao longo do dia, temperaturas entre 15°C e 20°C e alta umidade.

A manhã começa com 15°C e céu encoberto. A chuva pode aparecer a partir das 8h e ganha força entre o fim da manhã e o início da tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: TJ-PR mantém condenação de prefeito de Cruzmaltina, esposa ex-prefeita e filho

O maior volume de chuva está previsto entre 13h e 15h. Depois desse período, a instabilidade diminui e o tempo tende a ficar mais firme.

A umidade relativa do ar varia de 84% a 97%. A probabilidade de chuva chega a 98%, enquanto as rajadas de vento podem atingir 32 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sol nasce às 7h01 e se põe às 18h06. A recomendação é que a população leve guarda-chuva ao sair de casa.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
chuva clima instável ivaipora previsão do tempo TEMPERATURAS umidade
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV