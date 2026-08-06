Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quinta-feira (6)

Instabilidade predomina durante o dia, com alta chance de chuva e temperaturas amenas.

A previsão do tempo indica que esta quinta-feira (6) em Ivaiporã será de tempo instável, com chuva ao longo do dia, temperaturas entre 15°C e 20°C e alta umidade.

A manhã começa com 15°C e céu encoberto. A chuva pode aparecer a partir das 8h e ganha força entre o fim da manhã e o início da tarde.

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O maior volume de chuva está previsto entre 13h e 15h. Depois desse período, a instabilidade diminui e o tempo tende a ficar mais firme.

A umidade relativa do ar varia de 84% a 97%. A probabilidade de chuva chega a 98%, enquanto as rajadas de vento podem atingir 32 km/h.

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O sol nasce às 7h01 e se põe às 18h06. A recomendação é que a população leve guarda-chuva ao sair de casa.

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