Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quinta-feira (17)

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Dia começa com 11°C, não tem previsão de chuva e pode registrar rajadas de vento de até 47 km/h

A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma quinta-feira (17) sem chuva, com temperaturas entre 11°C e 23°C. O dia começa frio e esquenta ao longo da manhã.

Às 5h, os termômetros marcavam 12°C, com sensação térmica de 10°C. A temperatura deve chegar a 17°C às 10h.

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Depois, os termômetros continuam subindo. A máxima de 23°C está prevista entre 14h e 16h.

No fim da tarde, a temperatura começa a cair. Às 18h, a previsão aponta 20°C, chegando a 16°C durante a noite.

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Os ventos sopram de sudeste, com velocidade de até 22 km/h durante o dia. As rajadas podem chegar a 47 km/h.

O sol nasce às 6h24 e se põe às 18h21.

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