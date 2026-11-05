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CHUVAS

Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quinta-feira (05)

Temperaturas oscilam entre 20°C e 27°C sob níveis de umidade do ar que atingem até 100%

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quinta-feira (05)
Autor O risco de tempestades persiste no Paraná - Foto: Arquivo TNOnline

Ivaiporã registra tempo instável, céu encoberto e alta probabilidade de chuva nesta quinta-feira (05). O município apresenta temperatura mínima na casa dos 20°C durante as primeiras horas da manhã, enquanto a máxima deve alcançar os 27°C no período da tarde, desenhando um cenário de amplitude térmica contida e precipitações frequentes ao longo de todo o dia.

O ar permanece altamente saturado na região, com umidade relativa variando entre 77% e 100%, condição que eleva a probabilidade de ocorrência de chuva para 98%, com volume acumulado estimado em 14,7 milímetros. O deslocamento do vento predomina a partir do quadrante noroeste com velocidade média de 10 km/h, acompanhado por rajadas pontuais que podem atingir picos de até 49 km/h.

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Paraná

O risco de tempestades persiste no Paraná, especialmente durante a madrugada e manhã. Esta situação decorre do gradual avanço de uma frente fria na altura do Sul e Sudeste do País. A partir da tarde os eventos ficam mais brandos, e ocorrem preferencialmente no Leste e na faixa norte.

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As temperaturas permanecem mais elevadas entre o Sudoeste, Oeste e o Noroeste paranaense, com valores ligeiramente abaixo dos 30 °C. Nestes setores o sol aparece entre nuvens.

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CHUVAS clima ivaipora previsão do tempo TEMPERATURAS
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