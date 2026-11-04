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PREVISÃO DO TEMPO

Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (4)

Além da instabilidade ao longo do dia, município deve registrar rajadas de vento moderadas e umidade de até 96%

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (4)
Autor A umidade relativa do ar oscila entre 67% e 96%, favorecendo a formação de nuvens carregadas na região - Foto: Arquivo TNOnline

A quarta-feira (4) será marcada por instabilidade e alta probabilidade de chuva em Ivaiporã. De acordo com os dados meteorológicos, o município registra 98% de chance de precipitação ao longo do período, com acumulado previsto em torno de 3,7 milímetros. O dia começa com temperatura amena, marcando mínima de 20°C, enquanto a máxima deve alcançar os 29°C durante a tarde, mantendo a sensação de tempo abafado.

A umidade relativa do ar oscila entre 67% e 96%, favorecendo a formação de nuvens carregadas na região. Além das pancadas de chuva, a previsão aponta ventos soprando do quadrante noroeste com velocidade média de 9 km/h, acompanhados por rajadas pontuais que podem atingir até 47 km/h nas horas mais instáveis do dia.

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Paraná

O calor ganha força no Paraná, com temperaturas acima dos 30 °C na maior parte do estado, exceto nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina. Ao longo do dia, um sistema de baixa pressão se intensifica na altura da Região Sul e organiza uma frente fria, favorecendo a ocorrência de tempestades severas, com chuva expressiva, granizo, descargas atmosféricas e rajadas de vento fortes.

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Os eventos devem se desenvolver inicialmente nos setores mais próximos a Santa Catarina, a partir da tarde, e avançar em direção ao norte, atingindo as demais regiões paranaenses. Há risco elevado para a formação de tempestades supercelulares.

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chuva clima ivaipora paraná previsão do tempo
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