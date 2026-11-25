A quarta-feira (25) será marcada por forte instabilidade climática em Ivaiporã, com alta probabilidade de chuva ao longo do dia. De acordo com os dados meteorológicos, os termômetros devem registrar temperaturas amenas no início do período, com mínima prevista de 21°C, chegando à máxima de 27°C durante a tarde.

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As condições atmosféricas indicam 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, com precipitação acumulada estimada em 12,6 milímetros. A umidade relativa do ar permanece elevada durante todo o dia, oscilando entre 81% e 99%, enquanto os ventos sopram na direção noroeste (NO) a uma velocidade média de 7 km/h, podendo atingir rajadas de até 37 km/h.