Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (13)

Ivaiporã terá uma quarta-feira (13) de tempo firme, sem previsão de chuva e com temperaturas típicas do outono no Vale do Ivaí. O dia começa gelado, com mínima de 9°C nas primeiras horas da manhã, mas o sol aparece ao longo do período e favorece a elevação gradual da temperatura.

Segundo a previsão meteorológica, os termômetros sobem durante a manhã e devem alcançar os 20°C entre o início e o meio da tarde. A chance de chuva é zero, com acumulado previsto de 0 mm, mantendo o clima seco e estável durante todo o dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido no centro de Ivaiporã

Entre 7h e 8h, o frio ainda predomina, exigindo agasalho para quem sai cedo. A partir das 9h, a temperatura avança para 14°C e continua em elevação até atingir 19°C ao meio-dia.

No período da tarde, o tempo segue aberto, com temperaturas entre 19°C e 20°C, proporcionando sensação mais agradável. Os ventos permanecem fracos, variando entre 4 km/h e 7 km/h, sem previsão de mudanças bruscas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já durante a noite, o frio retorna de forma gradual. Após as 20h, os termômetros voltam a cair e devem fechar o dia perto dos 12°C, reforçando o padrão de manhãs frias e tardes amenas em Ivaiporã.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos