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Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (13)

Dia começa com frio de 9°C, sem chuva, e temperatura sobe gradualmente até os 20°C

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 04:49:34 Editado em 13.05.2026, 04:49:28
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Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (13)
Autor Tempo firme, sem previsão de chuva e com temperaturas típicas do outono - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ivaiporã terá uma quarta-feira (13) de tempo firme, sem previsão de chuva e com temperaturas típicas do outono no Vale do Ivaí. O dia começa gelado, com mínima de 9°C nas primeiras horas da manhã, mas o sol aparece ao longo do período e favorece a elevação gradual da temperatura.

Segundo a previsão meteorológica, os termômetros sobem durante a manhã e devem alcançar os 20°C entre o início e o meio da tarde. A chance de chuva é zero, com acumulado previsto de 0 mm, mantendo o clima seco e estável durante todo o dia.

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Entre 7h e 8h, o frio ainda predomina, exigindo agasalho para quem sai cedo. A partir das 9h, a temperatura avança para 14°C e continua em elevação até atingir 19°C ao meio-dia.

No período da tarde, o tempo segue aberto, com temperaturas entre 19°C e 20°C, proporcionando sensação mais agradável. Os ventos permanecem fracos, variando entre 4 km/h e 7 km/h, sem previsão de mudanças bruscas.

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Já durante a noite, o frio retorna de forma gradual. Após as 20h, os termômetros voltam a cair e devem fechar o dia perto dos 12°C, reforçando o padrão de manhãs frias e tardes amenas em Ivaiporã.

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clima outonal ivaipora manhãs frias previsão do tempo sem chuva TEMPERATURAS
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