Confira a previsão do tempo para Ivaiporã e região neste sábado

O sábado (2) começa com temperatura de 19°C em Ivaiporã e cidades da região no Vale do Ivaí, e a previsão aponta um dia de tempo firme, com sol entre poucas nuvens e nenhuma chance de chuva ao longo das próximas horas.

De acordo com os dados do Simepar, a máxima prevista chega a 27°C entre o meio-dia e o início da tarde, enquanto a mínima permanece em 19°C nas primeiras horas da manhã. A precipitação acumulada é de 0 mm, com probabilidade de chuva em 0%.

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A umidade relativa do ar varia entre 57% e 93%, mantendo o amanhecer mais úmido e agradável, mas com aquecimento rápido durante a manhã. Às 8h, os termômetros devem marcar 21°C, subindo para 24°C às 10h e alcançando 27°C por volta das 12h.

Os ventos sopram com intensidade fraca a moderada, variando de 7 km/h a 18 km/h, com rajadas que podem atingir até 22 km/h no período da tarde, contribuindo para uma sensação térmica confortável.

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O sol nasce às 6h49 e se põe às 18h, favorecendo um sábado ideal para atividades ao ar livre, trabalhos no campo e deslocamentos pela região.

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