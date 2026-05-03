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Confira a previsão do tempo para Ivaiporã e região neste domingo (3)

Sol aparece entre nuvens pela manhã, mas previsão indica pancadas de chuva e trovoada a tarde e a noite

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 07:39:57 Editado em 03.05.2026, 07:39:54
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Confira a previsão do tempo para Ivaiporã e região neste domingo (3)
Autor Previsão indica aumento da nebulosidade e chance de chuva em Ivaiporã - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ivaiporã e municípios da região no Vale do Ivaí terão um domingo (3) de tempo instável, com sol entre nuvens nas primeiras horas do dia e previsão de pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e à noite, conforme dados da Climatempo.

Em Ivaiporã, a madrugada começa com muitas nuvens, enquanto a manhã deve ter períodos de sol e aumento da nebulosidade.

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A partir da tarde, o calor e a alta umidade favorecem pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas por trovoadas. À noite, a instabilidade continua.

A chance de chuva é de 74%, com acumulado previsto de 8,8 milímetros.

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As temperaturas na cidade variam entre 18°C e 24°C, com sensação térmica entre 18°C e 21°C. A umidade relativa do ar pode chegar a 94%, enquanto os ventos sopram de leste-sudeste a 9 km/h.

Para quem pretende sair ou participar de atividades ao ar livre, a recomendação é acompanhar atualizações da previsão e considerar o risco de chuva ao longo do dia.

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chuva e trovoadas clima instável ivaipora previsão do tempo umidade e temperatura Vale do Ivai
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