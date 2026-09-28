Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira em Ivaiporã

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Calor marca o início do dia, mas instabilidade pode provocar chuva durante a tarde

A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma segunda-feira (28) de calor, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva à tarde, segundo o Simepar. A máxima prevista é de 29°C.

A manhã deve ser de tempo mais estável e sem chuva. A temperatura começa em 20°C e sobe gradualmente, chegando a 27°C às 10h.

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A chuva pode ocorrer entre 13h e 16h. O maior volume previsto é de 3 mm às 14h. O acumulado estimado para o dia é de 4 mm.

Os ventos sopram de sudeste, com velocidade de até 25 km/h. As rajadas podem chegar a 65 km/h. À noite, a previsão indica tempo seco e temperatura perto de 22°C.

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A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 93%. O sol nasce às 6h12 e se põe às 18h25.

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