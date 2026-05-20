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Confira a previsão do tempo em Ivaiporã e região nesta quarta-feira

Dia começa com frio de 12°C em Ivaiporã, mas temperaturas sobem durante a tarde e não há previsão de chuva

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 06:11:47 Editado em 20.05.2026, 06:11:42
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Confira a previsão do tempo em Ivaiporã e região nesta quarta-feira
Autor Horizonte com nuvens indicando tempo estável - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A quarta-feira (20) começou gelada em Ivaiporã e cidades da região no Vale do Ivaí. Às 5 horas, os termômetros marcavam 12°C, mesma sensação térmica registrada.

A previsão do tempo indica um dia de estabilidade, sem chance de chuva. As temperaturas devem subir gradualmente ao longo da manhã, chegando à máxima de 21°C durante a tarde.

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Segundo os dados do Simepar, a umidade relativa do ar varia entre 59% e 97%. Os ventos sopram fracos do sudeste, com rajadas que podem atingir 14 km/h.

Durante a manhã, as temperaturas ficam entre 11°C e 17°C. Já no período da tarde, o clima se torna mais agradável, com marcas entre 19°C e 21°C.

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À noite, o frio retorna de forma mais intensa. A previsão aponta 16°C às 18 horas e queda para 13°C perto das 23 horas.

O sol nasce às 6h57 e deve se pôr às 17h51. A tendência para os próximos dias é de tempo firme e amanheceres frios em Ivaiporã e municípios próximos.

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