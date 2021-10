Da Redação

Confira a previsão do tempo desta terça-feira em Jandaia

Após ter alguns dias chuvosos, a estabilidade volta a predominar em Jandaia do Sul nesta terça-feira (5). De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há possibilidade de ocorrência de chuva no município, pois as condições de instabilidade diminuem significativamente na região do Paraná.

A frente fria se afasta da Região Sul, mas na retaguarda um ar mais seco e menos aquecido avança até os três estados. Em parte do setor leste paranaense, ainda se espera uma maior variação de nuvens com chuva leve (garoa/chuvisco), por conta dos ventos úmidos que sopram do oceano até o continente.

Temperatura

A terça-feira deve ser de temperaturas agradáveis em Jandaia. Ao amanhecer, a cidade registrou mínima de 16º C e a máxima deve chegar aos 27º C.