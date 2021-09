Da Redação

Confira a previsão do tempo desta terça-feira em Jandaia

A terça-feira (21) será um dia quente e abafado em Jandaia do Sul. Ao amanhecer, os termômetros marcaram temperatura mínima de 23º C. Já a máxima prevista é de 37º C.

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), pode haver períodos com bastante nuvens no município, entretanto, a possibilidade de chuva é de 0%.

Nesta terça-feira, o sistema frontal alcança o Paraná, mas as chuvas tendem a se concentrar mais entre as regiões da metade sul do Estado. Nas outras regiões, ocorre uma maior variação da cobertura de nuvens e temperaturas elevadas, condição esta que aumenta a sensação de tempo abafado.