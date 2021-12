Da Redação

Confira a previsão do tempo desta terça-feira em Faxinal

A estabilidade predomina nesta terça-feira (7) em Faxinal. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há possibilidade de ocorrência de chuva no município.

continua após publicidade .

Mas, diferente dos outros dias, a cidade amanheceu com temperaturas agradáveis, registrando mínima de 12ºC. A máxima prevista é de 29ºC.

Nesta terça-feira, o tempo estável volta a predominar em parte das regiões paranaenses. No leste (RMC/praias), devido à incursão dos ventos do oceano em direção ao continente, maior concentração de nuvens, com chuvas fracas/chuviscos ocasionais, e temperaturas amenas. Nos Campos Gerais, sudoeste e no norte pioneiro, no período da tarde, não se descarta a ocorrência de alguma chuva bem localizada. No oeste e no noroeste paranaense sem indicativo de precipitação, com temperaturas elevadas.