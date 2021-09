Da Redação

Confira a previsão do tempo desta terça-feira em Faxinal

Faxinal amanheceu com o tempo firme nesta terça-feira (28) e registrou temperatura mínima de 20º C. Já a máxima prevista, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), é de 33º C. Desta forma, esquenta bastante no município.

Ainda conforme o Simepar, o tempo deve se manter firme ao decorrer do dia, ou seja, a possibilidade de ocorrência de chuva é mínima.

Nesta terça-feira, o calor ganha intensidade em grande parte do Paraná. As temperaturas ficam ainda mais altas do que nos últimos dias, com valores acima dos 30°C em praticamente todas as cidades do Estado durante a tarde. Este aquecimento pré-frontal favorece a ocorrência de rajadas de vento mais persistentes e a aproximação de uma frente fria aumenta os índices de instabilidade no Estado a partir do período da tarde, inclusive com risco de temporal na divisa com SC na virada para quarta-feira.