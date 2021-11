Da Redação

Confira a previsão do tempo desta segunda-feira em Faxinal

Faxinal amanheceu com o tempo abafado nesta segunda-feira (29). Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a segunda-feira será mais um dia quente no município. Porém, o que difere dos dias anteriores é que há previsão de chuva.

A semana começa com tempo instável em parte do estado do Paraná. Alguns temporais localizados podem ser registrados ao longo do dia com aquecimento diurno.



Conforme o Simepar, há 80% de possibilidade de ocorrência de chuva em Faxinal. A precipitação acumulada é de 10 mm.

Já em relação à temperatura, a mínima registrada foi de 16º C. A máxima não deve ultrapassar dos 27º C.