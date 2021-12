Da Redação

Confira a previsão do tempo desta quinta-feira em Ivaiporã

Ivaiporã amanheceu com sol entre nuvens nesta quinta-feira (23) e registrou temperatura mínima de 20ºC. De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima deve chegar aos 30ºC.

Ainda conforme o Simepar, houve uma mudança no tempo, fator que pode trazer chuva para o município. A precipitação acumulada é de 2.5 mm.

Nesta quinta-feira, a tendência é de diminuição da nebulosidade sobre grande parte do Paraná. Contudo, na faixa mais ao norte do Estado, áreas de instabilidade poderão se desenvolver no período da tarde, com chuvas rápidas se localizadas, devido ao tempo abafado. No leste, ainda há uma variação maior de nebulosidade, inclusive com condições para garoas ocasionais, principalmente entre a serra e as praias. As temperaturas também não devem se elevar muito sobre essas regiões, mas sobre o interior, o aquecimento será significativo.