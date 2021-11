Da Redação

Confira a previsão do tempo desta quinta-feira em Ivaiporã

A quinta-feira (25) será mais um dia quente em Ivaiporã, mesmo com a chegada de uma frente fria sobre o Paraná. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o município deve registrar máxima de 33º C. Ao amanhecer, os termômetros marcaram mínima de 18º C.

Por conta da mudança no tempo, ocasionada por uma frente fria, não é descartada a possibilidade de ocorrência de chuva em Ivaiporã. A precipitação acumulada é de 10 mm.

Uma frente fria evolui pelo sul do país nesta quinta-feira, com previsão de mudança no tempo no Paraná. Começa abafado o dia novamente, enquanto do período da tarde para noite, instabilidades podem surgir (temporais), a partir do setor oeste, devido este novo sistema frontal (frente fria).