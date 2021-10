Da Redação

Confira a previsão do tempo desta quinta-feira em Ivaiporã

A quinta-feira (14) será de tempo instável em Ivaiporã. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo deve ser chuvoso no município, pois há uma precipitação acumulada de 40 mm.

Por conta disto, as temperaturas devem se manter amenas na cidade. A mínima registrada foi 20º C. Já a máxima prevista é 24º C.

Nesta quinta-feira o tempo muda, com áreas de instabilidade evoluindo de regiões vizinhas até o estado. Há indicativos no Paraná de temporais entre os setores oeste, sudoeste e noroeste. Na madrugada houve temporais em várias cidades nas faixas norte e oeste do Estado. Ao longo do dia as chuvas se espalham, mas com intensidade mais baixa sobre as demais regiões. As temperaturas se elevam menos nas porções com chuvas e mais nebulosidade.