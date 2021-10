Da Redação

Confira a previsão do tempo desta quinta-feira de Jandaia

O tempo segue estável nesta quinta-feira (21), em Jandaia do Sul. O município amanheceu ensolarado e com temperaturas amenas, com mínima de 14º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a máxima prevista para o município é de 26º C.

Ainda conforme o Simepar, o tempo deve se manter firme nesta quinta-feira, ou seja, não há previsão de chuva. O sol deve predominar até sexta-feira (22), pois existe possibilidade de ocorrência de chuva para o final de semana.

Nesta quinta-feira, não há alterações significativas nas condições do tempo. A incursão de umidade do oceano mantém uma concentração maior de nebulosidade nas regiões mais ao leste do Paraná, onde não se descarta a possibilidade de garoa ocasional, principalmente sobre a faixa litorânea. Há também indicativos de elevação mais generalizada das temperaturas, principalmente sobre o interior do Estado, devido ao maior predomínio de sol.