Da Redação

Confira a previsão do tempo desta quarta-feira em Jandaia

A estabilidade predomina nesta quarta-feira (8) em Jandaia do Sul. Por conta disto, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a possibilidade de ocorrência de chuva no município é de 0%.

continua após publicidade .

Além disso, a quarta-feira será de temperaturas agradáveis na cidade. Ao amanhecer, Jandaia registrou 15º C. Já a máxima deve chegar aos 29º C.

Nesta quarta-feira, devido à circulação dos ventos de leste/sudeste (que transportam umidade do oceano), a nebulosidade continua persistente entre os Campos Gerais, RMC e as praias. Não se descarta a ocorrência de chuvas fracas/chuviscos ocasionais, principalmente no início da manhã e à noite, e as temperaturas ficam amenas. Demais setores o sol predomina, com temperaturas à tarde perto dos 30°C no oeste e noroeste, por exemplo. No amanhecer faz mais frio no centro-sul.