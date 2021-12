Da Redação

Confira a previsão do tempo desta quarta-feira em Ivaiporã

A quarta-feira (1º) será mais um dia quente em Ivaiporã. De acordo com a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o município deve registar máxima de 31º C. Os termômetros marcaram mínima de 17º C ao amanhecer.

Ainda segundo o Simepar, a estabilidade predomina na cidade nesta quarta-feira, sendo assim, não há possibilidade de ocorrência de chuva.

Nesta quarta-feira, espera-se uma gradual mudança na direção dos ventos que influenciam o leste do Paraná, com aumento do fluxo de umidade do mar até o setor, o que favorecerá a formação de nebulosidade na região. Com isso, não se descarta a possibilidade de algumas garoas ocasionais, principalmente entre a serra e o litoral.

As temperaturas ainda se elevam um pouco nestas áreas do leste, embora se espere uma atenuação, se comparadas ao dia anterior. Nas demais regiões do Estado, segue o predomínio de sol e destaque para elevação das temperaturas durante o dia. Baixos índices de umidade relativa do ar também deverão ser registrados, principalmente no período da tarde.