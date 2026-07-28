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Confira a previsão do tempo de Ivaiporã nesta terça-feira (28)

Sem previsão de chuva, o dia terá manhã amena, tarde agradável e ventos fracos no município.

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 06:39:37 Editado em 28.07.2026, 07:05:51
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Confira a previsão do tempo de Ivaiporã nesta terça-feira (28)
Autor Previsão do tempo para Ivaiporã e Vale do Ivaí: Sol e estabilidade - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma terça-feira (28) de sol e tempo firme no município. Segundo o Simepar, a temperatura varia entre 17°C e 23°C. Não há previsão de chuva, o que favorece as atividades ao ar livre.

O dia começou com 17°C às 5h. A sensação térmica era de 18°C. Além disso, a umidade relativa do ar varia entre 56% e 82%, mantendo condições confortáveis ao longo do dia.

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A previsão também aponta ventos com velocidade média de 7 km/h. As rajadas podem chegar a 32 km/h durante a tarde. Mesmo assim, não são esperadas mudanças significativas nas condições do tempo.

O sol nasce às 7h06 e deve se pôr às 18h02. Com isso, a terça-feira terá boas condições para o trabalho no campo, deslocamentos e atividades ao ar livre em Ivaiporã.

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A tendência para os próximos dias também é de estabilidade. Na quarta-feira (29), a temperatura deve variar entre 17°C e 25°C. Já na quinta-feira (30), os termômetros podem marcar entre 16°C e 24°C, mantendo o tempo seco na região.

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