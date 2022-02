Da Redação

Confira a ocupação de leitos por Covid-19 desta terça (15)

A 16º Regional de Saúde de Apucarana disponibilizou, nesta terça-feira (15), o Informe Epidemiológico sobre a ocupação dos leitos por casos suspeitos e/ou confirmados da Covid-19.

De acordo com o boletim, o Hospital HONPAR de Arapongas continua com a mesma quantidade de internados do dia de ontem, segunda-feira (14), sendo 21 internados na enfermaria adulto e 15 na UTI adulto, totalizando 36 pacientes.

Enquanto isso, na cidade de Apucarana, o Hospital da Providência e o Hospital da Providência Materno Infantil tiveram alteração e agora gerenciam 33 leitos ocupados. A enfermaria adulto possui 21 internados, a UTI adulto está com oito pacientes, enquanto a enfermaria adulta + pediátrica está com quatro internados.

Todos os dados disponibilizados são baseados na planilha de Gerenciamento de leitos hospitalares, no dia 15 de fevereiro de 2022.