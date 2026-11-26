Tempo instável com temperaturas amenas e umidade elevada durante todo o dia

Ivaiporã tem previsão de chuva nesta quinta-feira (26), com temperaturas variando entre mínima de 18°C e máxima de 22°C. O dia deve manter o cenário de instabilidade, concentrando os principais destaques na ocorrência de precipitações expressivas e na amplitude térmica contida.

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A umidade relativa do ar oscila entre 88% e 98%, enquanto a probabilidade de chuva alcança 98%, com precipitação acumulada prevista em 31,1 mm. Os ventos sopram do quadrante leste a 13 km/h, podendo atingir rajadas de até 46 km/h.