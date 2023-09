Conferência em Ivaiporã reúne jovens para discutir o futuro

Ivaiporã realizou a 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para a Juventude, organizado pela Prefeitura de Ivaiporã em parceria com o Conselho Municipal da Juventude e a Secretaria Municipal de Assistência Social, promovendo o envolvimento cívico dos jovens na sociedade e discutir questões cruciais relacionadas à juventude.

A política da juventude em Ivaiporã ganhou destaque com a instituição do Conselho Municipal da Juventude – por meio da Lei 3.031 de 29 de agosto de 2017, seguida pela realização da 1ª Assembleia Geral de Juventude em 2021 e a 1ª Semana da Juventude de Ivaiporã em 2022.

Com o tema Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: desenvolvimento, direitos, participação e bem viver, a 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para a Juventude abordou 12 eixos de discussão: Do Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação Juvenil; Do Direito à Educação; Do Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda; Do Direito à Diversidade e à Igualdade; Do Direito à Saúde; Do Direito à Cultura; Do Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão; Do Direito ao Desporto e ao Lazer; Do Direito ao Território e à Mobilidade; Do Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente; Do Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça; Sistema Nacional de Juventude.

A cerimônia de abertura contou com a participação do presidente do Conselho Municipal da Juventude de Ivaiporã, Maicon Santos; promotor de Justiça de Ivaiporã, Felipe Pascoeto; vereadora Gertrudes Bernardy; membro do Conselho Estadual da Juventude, Matheus Maluf; e do representante da Instância de Atuação Regional Avançada, Marcos Paim.

Voz aos jovens

Gertrudes Bernardy – mentora do Conselho Municipal da Juventude de Ivaiporã, deu início à cerimônia. “Estamos dando um passo fundamental para garantir que a voz dos jovens seja ouvida, que as ideias sejam consideradas e que as demandas sejam atendidas. Cada eixo de discussão representa uma parte crucial do nosso compromisso, desde o direito à educação à promoção da diversidade e igualdade, passando pela garantia de acesso à saúde e à cultura”, defendeu Gertrudes Bernardy.

Para Matheus Maluf a 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para a Juventude de Ivaiporã demonstrou o compromisso do município em envolver ativamente os jovens na construção de um futuro melhor, enquanto o promotor Felipe Pascoeto ressaltou a importância de promover a participação cívica, fortalecimento da democracia e o acesso a políticas públicas eficazes e inclusivas.

“A 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para a Juventude representa um passo importante na promoção da participação ativa dos jovens, abrindo espaço para debates e propostas que podem impactar positivamente a vida da juventude”, declarou Maicon Santos.

O tema Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: desenvolvimento, direitos, participação e bem viver foi abordado por Mateus Maluf. E, na sequencia, a votação das propostas levantadas nas pré-conferências, abordando os 12 eixos de discussão, com a apresentação das propostas por diferentes representantes da sociedade, tais como Maicon Santos, Hellenn Silvestre, Daniele, Heloiza Sacco e Gabrielly Ferreira.

Além disso, foram eleitos delegados que representarão Ivaiporã na 4ª Conferência Nacional de Juventude – Maicon Santos e Lívia Dariva.

