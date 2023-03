Conferência de Saúde de Ivaiporã aprova 69 propostas de melhorias

Da Redação

A 13ª Conferência Municipal de Saúde de Ivaiporã, realizada por meio do Conselho Municipal de Saúde, com apoio da Prefeitura, foi realizada na quarta-feira, dia 1º de março, no Centro Cultural Olívia Hauptmann, onde se reuniram profissionais do Departamento de Saúde, chefe da 22ª Regional de Saúde, Eleane Rother, prefeito Carlos Gil, representantes de instituições de saúde, convidados e população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

A diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, garantiu que sente orgulho por trabalhar com o SUS e parabenizou aqueles que participaram da 13ª Conferência Municipal por colaborar com a melhoria dos indicadores.

“Considero um momento histórico coordenar pela 1ª vez a Conferência Municipal de Saúde de Ivaiporã, onde realizamos 4 pré-conferências no distrito do Jacutinga, Unidade Básica de Saúde da Vila Monte Castelo, Centro da Melhor Idade e na Fatec. Fiquei deslumbrada com a participação da população, porque foram geradas 69 propostas”, reconheceu Cristiane Pantaleão.

As 69 propostas foram apresentadas e aprovadas na 13ª Conferência Municipal de Saúde. Segundo Cristiane Pantaleão, as propostas farão parte das metas da administração Carlos Gil e Marcelo Reis.

Política de saúde

O objetivo foi Garantir Direitos e Defender O SUS – a vida e a democracia sob a ótica de 4 eixos com o tema abordado pela professora do curso de Medicina da UniCesumar, Luana Tironi Giacometti, que veio de Iretama a convite da diretora Cristiane Pantaleão. “O SUS é muito importante em relação à política de saúde estruturante para o país. Inclusive o Brasil é o único país que tem um sistema público e universal disponível para mais de 200 milhões de pessoas. Portanto, debater o tema central é fundamental para a população de Ivaiporã”, defendeu Luana Giacometti.

Eleane Rother sugeriu que fossem aprovadas as propostas que realmente farão diferença na vida da população usuária do SUS, enquanto o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Donizete Pires, enfatizou que as propostas de melhorias irão beneficiar também as futuras gerações.

O prefeito Carlos Gil considerou muito importante ouvir a população nas 4 pré-conferências para saber quais são as carências que o município precisa dar mais atenção para oferecer saúde de qualidade. “Parabéns Cristiane Pantaleão por levar as pré-conferências ao encontro da população, que foi ouvida perto de casa e deu sugestões para ter melhor atendimento público”, elogiou o Carlos Gil mencionando os avanços em infraestruturas de saúde no município.

No final da 13ª Conferência Municipal de Saúde foram eleitos os delegados que irão participar da Conferência Estadual de Saúde.

Os eixos temáticos discutidos nas conferências municipais do Brasil foram:

I. O Brasil que temos. O Brasil que queremos – Atenção Básica.

II. Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas – urgência e emergência.

III. Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – média e alta complexidade.

