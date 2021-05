Condutor sem CNH tem moto apreendida com escapamento aberto

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste domingo (09) por volta das 17h em Califórnia a PM apreendeu uma motocicleta após denúncias de moradores. A reclamação da vizinhança era de barulho excessivo da moto transitando com o condutor acelerando para fazer mais ruído.

No local, os policiais confirmaram a situação e identificaram o motociclista que não possui Carteira Nacional de Habilitação(CNH) e pilotava a moto com as características originais adulteradas.

A moto Honda CBX 250 Twister estava com o lacre da placa rompido e o sistema do escapamento avariado com descarga livre, por isso o barulho intensional.

O condutor foi notificado e a moto apreendida por pendências de impostos a pagar desde o ano de 2011.