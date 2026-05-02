Condutor sem CNH recusa bafômetro e tem carro apreendido em Ivaiporã
Motorista desrespeitou bloqueio, recusou bafômetro e teve veículo recolhido
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Na madrugada deste sábado (2), um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e com sinais de embriaguez foi abordado pela Polícia Militar durante uma operação de bloqueio na rodovia Celso Fumio Makita, acesso secundário de Ivaiporã.
Segundo a PM, o veículo passou em alta velocidade pela área sinalizada, desrespeitando a ordem de redução mesmo com cones e presença policial no local. Diante da situação, a equipe deu ordem de parada e realizou a abordagem do automóvel, ocupado por três pessoas.
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Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes. No entanto, ao consultar os sistemas, os policiais constataram que o condutor não possuía habilitação para dirigir.
Ainda conforme a PM, o motorista apresentava sinais de ingestão de álcool, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro. Os passageiros também apresentavam sinais de embriaguez, segundo a equipe policial.
Na vistoria do carro, foram verificadas diversas irregularidades, como pneus em más condições, ausência de estepe e falha em um dos faróis. Diante das infrações e da impossibilidade de regularização no local, o veículo foi recolhido ao pátio, com adoção das medidas administrativas.
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