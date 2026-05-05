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Condutor foge a pé e deixa moto para trás durante ação da PM em Ivaiporã

Polícia Militar apreendeu motocicleta na cidade após constatar que o condutor não possuía CNH

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 09:17:05 Editado em 05.05.2026, 09:18:14
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Condutor foge a pé e deixa moto para trás durante ação da PM em Ivaiporã
Autor Motocicleta foi recolhida ao pátio da 6ª CIPM - Foto: Reprodução

Um motociclista fugiu a pé e deixou a moto para trás durante uma ação da Polícia Militar em Ivaiporã, na manhã de segunda-feira (4), após ser flagrado conduzindo uma motocicleta sem CNH na Rua Ceará, na região central do município.

A ocorrência foi registrada por volta das 9 horas, durante patrulhamento extrajornada nas proximidades da Vila Monte Castelo. Segundo a PM, a equipe visualizou uma Honda CG 125 Fan KS em circulação e decidiu realizar a abordagem.

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No entanto, ao perceber a aproximação da viatura, o condutor e o garupa abandonaram a motocicleta e tentaram fugir correndo. Um dos suspeitos foi abordado pelos policiais. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Na sequência, a equipe consultou o sistema e constatou que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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Diante da infração, a Polícia Militar lavrou as notificações de trânsito necessárias. Além disso, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da 6ª CIPM.

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abandonar veículo ivaipora motociclista notificações de trânsito POLICIA MILITAR Sem CNH
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