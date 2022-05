Condições de Del Rey apreendido no PR chamam atenção

Da Redação

Um Ford Del Rey que foi apreendido em Marumbi, no norte do Paraná, chamou a atenção até mesmo da Polícia Militar (PM) pelas condições precárias do veículo. O carro, além de estar com a placa adulterada, tinha bastante danos na lataria e pneus carecas. O motorista, de 85 anos, foi detido.

A PM recebeu denúncias de que um casal de Bom Sucesso, cidade que fica a 19 km de Marumbi, estava no lixão do município recolhendo recicláveis, porém, integrantes da Cooperativa de Recicláveis informaram que era proibido pessoas de outras localidades recolher recicláveis no local, mas o homem e a mulher se negaram a sair do espaço, então a polícia foi chamada.

Quando a polícia chegou no lixão, acalmou os ânimos dos envolvidos e encontrou o carro que estava sem condições de rodar, com a lateral traseira bastante danificada, com partes faltando no porta-malas, além de pneus carecas. A PM informou que Del Rey estava com as placas adulteradas, pois ao checar, foi constatado ser de um semi-reboque de Santa Catarina.

O carro foi apreendido e o motorista levado para a delegacia de Jandaia do Sul, comarca daquela região. De acordo com a Polícia Civil, o idoso de origem humilde prestou depoimento e foi liberado. O Del Rey continua apreendido, mas o dono informou aos investigadores que iria arrumar condições para reaver o veículo.