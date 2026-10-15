Condenado por tráfico de drogas é preso em Cambira pela Polícia Civil

Homem de 28 anos tem pena restante de oito anos e nove meses para cumprir em regime fechado

Um homem de 28 anos, condenado por tráfico de drogas, foi preso na tarde desta quinta-feira (15), no bairro Bela Vista, em Cambira. Ele tem oito anos e nove meses de pena restante a cumprir em regime fechado.

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Policiais civis da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana localizaram o homem por volta das 15h30, após diligências para cumprir o mandado expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Maringá. A condenação transitou em julgado, o que significa que não cabe mais recurso contra a decisão.

Segundo a Polícia Civil, o condenado não obedeceu de imediato às ordens durante a abordagem. A equipe informou que precisou utilizar técnicas de imobilização e algemas para garantir a segurança dos policiais e do abordado.

O homem foi levado inicialmente à sede da 17ª SDP para os procedimentos legais. Depois, foi encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana, onde ficou à disposição da Justiça.