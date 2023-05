Condenado a 22 anos de prisão é detido pela PM em Cambira

Na tarde desta segunda-feira (29), a Polícia Militar (PM) realizou em Cambira, no norte do Paraná, o cumprimento de um mandado de prisão de um homem, de 51 anos, condenado a pena de 22 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo a polícia, a equipe tinha informação de que o homem se encontrava em uma residência na Rua Júlio Verri e foi ao endereço, por volta das 16h30, para realizar o cumprimento do mandado, que foi expedido pela Comarca de Apucarana.

O homem, de acordo com a PM, foi encaminhado ao Mini Presídio de Apucarana.

