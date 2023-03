Concurso de Poesia do Rotary premia alunos das escolas de Ivaiporã

Da Redação

Na terça-feira, 28 de março, três alunos do 5º ano da rede municipal de ensino de foram premiados no 1º Concurso de Poesia organizado pelo Rotary Club Ivaiporã.

O concurso, realizado em comemoração ao Dia da Poesia no Brasil, que é celebrado em 14 de março, em homenagem ao poeta Castro Alves, contou com a participação de estudantes de 14 turmas do 5º ano, que foram incentivados pelos professores.

O tema das poesias era livre. Mas muitos dos jovens poetas optaram por abordar questões como meio ambiente, mulher e família. As 14 poesias foram lidas por comissões da Secretaria Municipal de Educação e do Rotary Club Ivaiporã, que escolheram as três melhores.

Os vencedores do 1º Concurso de Poesia foram: Sabrina Bonato Silva (Escola Municipal Bento Viana), que escreveu sobre Os Caminhoneiros; Bruno Henrique Vandrezen Caldeira (Escola Municipal Ignes de Souza Caetano), que abordou o tema O Nosso Mundo; e Gabriel de Oliveira (Escola Municipal Ivaiporã), que homenageou O Meio Ambiente. Os alunos-poetas receberam como premiação: notebook, tablet e uma caixa som JBL – além do banner com a poesia. E, aos 14 selecionados, foi entregue um kit escolar.

A solenidade de premiação, conduzida pelo presidente do Rotary Club Ivaiporã, Clenilson Cavalheiro, e pela secretária municipal de Educação, Daiane Soares, aconteceu na Casa da Amizade, onde os alunos-poetas e familiares se juntaram aos companheiros rotarianos e aos professores para celebrar a conquista. “Mais importante do que ganhar o 1º, 2º ou 3º lugar é participar do 1º Concurso de Poesia”, afirmou Daiane, elogiando a criatividade e o empenho dos estudantes.

Para o presidente do Clube de Serviços, Clenilson, um trabalho muito bonito apresentado pelos alunos. “Uma poesia mais linda que outra. Foi muito difícil escolher os vencedores. Todas as crianças classificadas mostraram muita criatividade, o que impressionou e emocionou. Estão todos de parabéns”, completou Clenison.

