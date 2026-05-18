Concessionária se prepara para iniciar cobrança de novo pedágio na região; saiba onde

A cobrança do novo sistema de pedágio eletrônico na BR-376 em Mauá da Serra e na PR-445 em Tamarana deve começar nas próximas semanas. A concessionária Motiva Paraná confirmou a conclusão da instalação das estruturas e realiza os últimos testes operacionais, aguardando apenas a validação final da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Assim que a agência emitir a aprovação, o sistema entrará em uma fase de operação assistida de dez dias, focada na orientação aos motoristas. As tarifas ainda não foram divulgadas, pois dependem da aprovação da ANTT.

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"Saindo a aprovação da agência, já publica no Diário Oficial e aí são 10 dias de operação assistida", explica o gerente de operações da Motiva, Arrison Szesz.

Conhecido como "Free Flow" ou fluxo livre, o modelo substitui as tradicionais praças de pedágio físicas por pórticos equipados com mais de cinquenta aparelhos, incluindo câmeras, sensores e leitores infravermelhos. Os equipamentos identificam os veículos pela placa ou pela etiqueta eletrônica instalada no para-brisa, permitindo que os motoristas passem pelo trecho na velocidade limite da via, sem a necessidade de reduzir a marcha ou parar. A tecnologia de ponta consegue garantir a leitura dos dados inclusive sob condições climáticas adversas, como forte neblina ou chuva, comuns na região da Serra do Cadeado.

Para os usuários que utilizam as etiquetas eletrônicas, conhecidas como "tags", a leitura será automática e garantirá um desconto inicial e fixo de cinco por cento. Além disso, o sistema prevê o Desconto de Usuário Frequente para veículos leves equipados com a tag, oferecendo reduções progressivas na tarifa que podem chegar a 78% no pórtico de Mauá da Serra e a 69% em Tamarana no decorrer do mês. Outra regra importante do contrato isenta o motorista de uma segunda cobrança caso ele passe por dois pórticos no mesmo sentido em um intervalo de até duas horas, pagando apenas a primeira tarifa registrada.

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Os motoristas que não possuem a etiqueta eletrônica não receberão multas imediatas, mas deverão realizar o pagamento em até 30 dias. O pagamento deve ser feito por meio de canais digitais, como o site pedagiodigital.com, o aplicativo Motiva Paraná ou o canal de atendimento via WhatsApp. "A gente não envia e-mail ou nenhum tipo de cobrança digital. Somente o cliente, acessando o sistema, faz a consulta e o pagamento", ressalta Szesz.

Como alternativa ao ambiente virtual, o pagamento manual poderá ser efetuado em totens de autoatendimento localizados nas bases operacionais da concessionária ou em estabelecimentos comerciais parceiros.

Duplicação da PR-170 em Apucarana

O atual contrato de concessão também abrange a construção de duas áreas de escape no trecho de Mauá da Serra, além de um ponto de parada de descanso para caminhoneiros, com banheiro e refeitório. Em Apucarana, está prevista para o próximo ano a duplicação da PR-170, no Contorno Sul, e a construção de um novo contorno ligando a BR-376, saída para Califórnia, à BR-369, na saída para Arapongas, com previsão de entrega até o quinto ano do contrato de concessão.

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“Em Apucarana, a primeira obra grande será a duplicação da PR-170. A expectativa é que no próximo ano a gente já inicie essa obra”, assinala o gerente de operações da Motiva, Arrison Szesz.

No cronograma de obras também está prevista a construção do contorno de Califórnia, visando tirar o tráfego pesado da cidade, com previsão de início neste ano. A concessionária também prevê a instalação de 371 câmeras de monitoramento nas rodovias sob sua concessão, incluindo as da região.



