Concessionária inicia processo para implantação do Contorno de Califórnia

A concessionária Motiva Paraná iniciou uma nova etapa para a implantação do Contorno de Califórnia, com a realização de uma Reunião Técnica Informativa (RTI) para apresentar o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) das obras. O encontro foi realizado nesta segunda-feira (26), no Centro Clube da Terceira Idade, e reuniu cerca de 100 pessoas para discutir o projeto e seus possíveis impactos socioambientais. A iniciativa integra o processo de licenciamento ambiental necessário para o empreendimento.

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Durante a reunião, que também foi transmitida ao vivo, a concessionária apresentou informações sobre as intervenções previstas e abriu espaço para questionamentos, sugestões e contribuições da comunidade. O objetivo foi esclarecer dúvidas sobre a obra, os impactos ambientais avaliados e as medidas de controle previstas.

O projeto contempla a implantação de um contorno rodoviário paralelo à BR-376, com 5,46 quilômetros de extensão, inteiramente em pista dupla. A estrutura foi planejada para melhorar a fluidez do tráfego, aumentar a segurança viária e reduzir a circulação de veículos pesados pelo perímetro urbano de Califórnia.

A realização da reunião representa uma etapa do processo ambiental, mas não significa, por si só, que as obras estejam autorizadas a começar. O empreendimento depende do andamento dos procedimentos de licenciamento e das demais etapas necessárias à sua execução.

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Projeto prevê viadutos, pontes e melhorias na BR-376

Conforme as informações divulgadas durante a apresentação da concessão rodoviária, o Contorno de Califórnia contará com dois viadutos do tipo Trombeta, um no início e outro no final do traçado, para fazer a ligação com a BR-376.

Também estão previstas quatro pontes novas, distribuídas em dois pontos do percurso: nos quilômetros 0+160 e 5+280, com duas estruturas paralelas em cada local.

Além da construção do contorno, o projeto inclui outras intervenções na BR-376 dentro do território do município. Entre elas está a implantação de um dispositivo do tipo Parclo no km 250+300, antes do novo traçado, e a construção de uma ciclovia no perímetro urbano, entre os quilômetros 253+600 e 254+700.

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Após o contorno, também está prevista a duplicação de um trecho de 700 metros da rodovia federal, entre o km 256+000 e o km 256+700. Outro dispositivo do tipo Parclo deverá ser implantado no km 260.

O conjunto de obras busca reorganizar o fluxo de veículos na região, oferecendo uma alternativa para o tráfego de passagem e reduzindo a necessidade de circulação de caminhões e outros veículos pesados pelas vias urbanas.

Licenciamento ambiental

A apresentação do Relatório Ambiental Simplificado faz parte dos procedimentos de avaliação dos impactos que poderão ser provocados pela implantação do empreendimento.

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A reunião técnica teve como finalidade dar transparência ao processo, permitindo que moradores e demais interessados conhecessem as características do projeto e apresentassem dúvidas e contribuições.

Segundo a Motiva Paraná, as informações apresentadas abrangem os impactos socioambientais avaliados e as medidas de controle previstas para a execução das intervenções.

A participação da comunidade é uma das etapas de diálogo público relacionadas ao licenciamento, permitindo que questões levantadas durante o encontro sejam consideradas no processo, conforme os procedimentos aplicáveis.

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Empreendimento integra concessão de rodovias

O Contorno de Califórnia faz parte do pacote de investimentos previsto no Lote 03 da concessão rodoviária, que reúne trechos de rodovias federais e estaduais no Paraná.

O contrato prevê aproximadamente R$ 9,87 bilhões em obras e R$ 6,04 bilhões destinados à conservação e à operação do tráfego ao longo de 569,75 quilômetros de rodovias concedidas.

Além das intervenções em Califórnia, o lote contempla obras em outros municípios, incluindo novos dispositivos viários, duplicações, passarelas para pedestres, ciclovias e pontes.

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Na BR-376, estão previstas melhorias em Mandaguari, Jandaia do Sul, Cambira, Marilândia do Sul e Mauá da Serra. O pacote também inclui intervenções na BR-369, em Arapongas, além de outros empreendimentos rodoviários previstos para diferentes regiões do estado.

Em Califórnia, a expectativa é que o novo contorno contribua para melhorar as condições de circulação na BR-376 e no entorno urbano, com benefícios para os moradores e para os usuários que utilizam a rodovia como ligação entre municípios do norte paranaense.

O avanço do projeto, entretanto, depende da conclusão das etapas ambientais e dos demais procedimentos necessários para viabilizar a implantação da obra.

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