Comunidade promove quermesse em prol da Igrejinha Santo Antônio em São João do Ivaí

A comunidade rural de Água do Macaco, em São João do Ivaí, promove nos dias 18 e 19 de julho mais uma mobilização beneficente para arrecadar recursos destinados à construção da nova Capela Santo Antônio. A programação contará com missa, apresentação musical, quermesse, pastelada e show de prêmios, reunindo moradores, fiéis e visitantes em torno da campanha de reconstrução da histórica igreja, que será erguida em alvenaria, preservando as características arquitetônicas da antiga capela de madeira.

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A iniciativa integra a terceira grande ação promovida pela comunidade para viabilizar a obra. A primeira foi um pedal beneficente realizado em fevereiro deste ano, que reuniu cerca de 350 participantes e arrecadou aproximadamente R$ 20 mil. Na sequência, foi promovida uma rifa e, agora, a comunidade organiza a quermesse para dar continuidade à campanha.

Segundo a organizadora Roseli do Couto, desde o início da mobilização a comunidade vem recebendo doações de moradores e apoiadores, além de realizar eventos para garantir recursos destinados à construção. "A primeira ação foi o pedal, depois fizemos uma rifa e agora estamos organizando a quermesse. A igreja está sendo reconstruída como uma réplica da antiga, mantendo o mesmo modelo, mas agora em alvenaria. Cada ajuda faz diferença para que possamos concluir esse sonho da comunidade", destacou.

Roseli e o esposo, Allyson Roberto Carmezim, estão à frente da organização das campanhas de arrecadação e acompanham de perto o andamento da obra, que busca preservar a memória da tradicional capela da comunidade.

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Programação

A programação começa no sábado, 18 de julho, com missa às 18h, celebrada pelo padre Lucas, seguida da participação do Coral de Ubaúna.

No domingo, 19 de julho, a partir das 14h, será realizada a quermesse com venda de pastéis por R$ 5 a unidade e um show de prêmios, com cartelas ao valor de R$ 10. Toda a renda será destinada à continuidade da construção da nova igreja.

A nova edificação está sendo construída no mesmo local da antiga Igrejinha Santo Antônio, preservando o projeto arquitetônico original. A principal diferença é que a estrutura, antes de madeira, passa a ser construída em alvenaria, garantindo maior durabilidade sem perder as características que marcaram a história da comunidade.

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A Capela Santo Antônio pertence à Paróquia São João Batista e está localizada na comunidade Água do Macaco, na zona rural de São João do Ivaí. O acesso é feito pela Estrada da Igrejinha Santo Antônio, cerca de sete quilômetros da PR-466, trecho que recentemente recebeu melhorias com cascalhamento.

Como acompanhar

Quem desejar acompanhar o andamento da obra, conhecer as próximas campanhas de arrecadação ou conferir a programação de missas e celebrações pode acessar o perfil oficial da comunidade no Instagram: @igre.jinhasantoantoniosji, onde são publicados registros da construção, prestação de contas das doações e informações sobre os próximos eventos beneficentes.





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