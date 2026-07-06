Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
SOLIDARIEDADE E FÉ

Comunidade promove quermesse em prol da Igrejinha Santo Antônio em São João do Ivaí

A pastelada arrecada recursos para reconstruir a histórica Igrejinha Santo Antônio em alvenaria., na comunidade Água do Macaco

Escrito por Lis Kato
Publicado em 06.07.2026, 12:46:58 Editado em 06.07.2026, 12:46:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Comunidade promove quermesse em prol da Igrejinha Santo Antônio em São João do Ivaí
Autor Foto: Divulgação

A comunidade rural de Água do Macaco, em São João do Ivaí, promove nos dias 18 e 19 de julho mais uma mobilização beneficente para arrecadar recursos destinados à construção da nova Capela Santo Antônio. A programação contará com missa, apresentação musical, quermesse, pastelada e show de prêmios, reunindo moradores, fiéis e visitantes em torno da campanha de reconstrução da histórica igreja, que será erguida em alvenaria, preservando as características arquitetônicas da antiga capela de madeira.

- LEIA MAIS: Apucarana começa a semana com tempo estável, sol e máxima de 23 °C

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A iniciativa integra a terceira grande ação promovida pela comunidade para viabilizar a obra. A primeira foi um pedal beneficente realizado em fevereiro deste ano, que reuniu cerca de 350 participantes e arrecadou aproximadamente R$ 20 mil. Na sequência, foi promovida uma rifa e, agora, a comunidade organiza a quermesse para dar continuidade à campanha.

Segundo a organizadora Roseli do Couto, desde o início da mobilização a comunidade vem recebendo doações de moradores e apoiadores, além de realizar eventos para garantir recursos destinados à construção. "A primeira ação foi o pedal, depois fizemos uma rifa e agora estamos organizando a quermesse. A igreja está sendo reconstruída como uma réplica da antiga, mantendo o mesmo modelo, mas agora em alvenaria. Cada ajuda faz diferença para que possamos concluir esse sonho da comunidade", destacou.

Roseli e o esposo, Allyson Roberto Carmezim, estão à frente da organização das campanhas de arrecadação e acompanham de perto o andamento da obra, que busca preservar a memória da tradicional capela da comunidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação

A programação começa no sábado, 18 de julho, com missa às 18h, celebrada pelo padre Lucas, seguida da participação do Coral de Ubaúna.

No domingo, 19 de julho, a partir das 14h, será realizada a quermesse com venda de pastéis por R$ 5 a unidade e um show de prêmios, com cartelas ao valor de R$ 10. Toda a renda será destinada à continuidade da construção da nova igreja.

A nova edificação está sendo construída no mesmo local da antiga Igrejinha Santo Antônio, preservando o projeto arquitetônico original. A principal diferença é que a estrutura, antes de madeira, passa a ser construída em alvenaria, garantindo maior durabilidade sem perder as características que marcaram a história da comunidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Comunidade promove quermesse em prol da Igrejinha Santo Antônio em São João do Ivaí
AutorFoto: Divulgação


Comunidade promove quermesse em prol da Igrejinha Santo Antônio em São João do Ivaí
AutorFoto: Divulgação


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Comunidade promove quermesse em prol da Igrejinha Santo Antônio em São João do Ivaí
AutorFoto: Divulgação

A Capela Santo Antônio pertence à Paróquia São João Batista e está localizada na comunidade Água do Macaco, na zona rural de São João do Ivaí. O acesso é feito pela Estrada da Igrejinha Santo Antônio, cerca de sete quilômetros da PR-466, trecho que recentemente recebeu melhorias com cascalhamento.

Como acompanhar

Quem desejar acompanhar o andamento da obra, conhecer as próximas campanhas de arrecadação ou conferir a programação de missas e celebrações pode acessar o perfil oficial da comunidade no Instagram: @igre.jinhasantoantoniosji, onde são publicados registros da construção, prestação de contas das doações e informações sobre os próximos eventos beneficentes.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Comunidade promove quermesse em prol da Igrejinha Santo Antônio em São João do Ivaí
AutorFoto: Divulgação


Comunidade promove quermesse em prol da Igrejinha Santo Antônio em São João do Ivaí
AutorFoto: Divulgação


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Ação Beneficente Água do Macaco Capela Santo Antônio Construção de Igrejas Preservação Histórica programação comunitária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV