Comunidade escolar recebe formação sobre segurança no Vale do Ivaí

Na última quinta-feira (20), a Secretaria Municipal de Educação de São Pedro do Ivaí promoveu uma palestra sobre segurança escolar com o Sargento Roberto Silva, da Polícia Militar do Paraná (PMPR). Além dos professores, as zeladoras, equipe pedagógica, motoristas da educação e diretores estiveram presentes.

A secretária de Educação, Ivonete Terezinha Carniato Harada, comentou sobre a importância do evento para a segurança dos alunos e da comunidade escolar. "A formação com o Sargento Roberto Silva foi extremamente relevante para a nossa equipe. A segurança é uma pauta fundamental, pois ela permite que os alunos e professores trabalhem em um ambiente saudável e livre de preocupações".

A prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, ressaltou o comprometimento da administração com a segurança nas escolas. "A segurança é uma das prioridades da nossa gestão, e isso inclui a segurança nas escolas. Estamos investindo em equipamentos de segurança, treinamentos para os profissionais e ações de conscientização para a comunidade escolar. A formação com o Sargento Roberto Silva é uma das muitas iniciativas que estamos realizando para garantir um ambiente seguro e acolhedor para os nossos alunos".

Com estas formações, os professores e profissionais da educação são mais preparados para lidar com situações de emergência e para garantir a segurança dos alunos e da comunidade escolar.

