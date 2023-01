Comunidade discute aumento da criminalidade em Ivaiporã e propõe ações

Da Redação

O Conselho Comunitário de Segurança de Ivaiporã (Conseg) organizou na tarde de quinta-feira (26) uma reunião com a comunidade para discutir a ampliação da infraestrutura dos serviços de segurança em razão do aumento da criminalidade nos últimos meses no município.

Participaram da reunião representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Deppen, Corpo de Bombeiros, CRAS, CREAs, Departamento de Assistência Social, OAB, Associação Comercial (ACISI), e representantes de entidades parceiros como Rotary Club, Igrejas, Cristma, Amor Exigente e Conselho Antidrogas.

De acordo com o presidente do Conseg, Jair Burato foram levantadas diversas propostas para a criação de uma Rede de Proteção da Sociedade, com ações como a implantação do Vizinho Solidário, onde há uma comunicação entre vizinhos, comunidade e polícia.

“São várias entidades discutindo propostas e dispostas a resolver o problema de segurança em Ivaiporã. A gente ficar brigando sozinho não tem como, unidos podemos conseguir nosso objetivo”, disse Burato.

Outra ação definida nesta primeira reunião foi a conscientização da população a formalizar denúncias.

De imediato foi disponibilizado o WhatsApp 9 8862-7120 da seção de inteligência P2 da Polícia Militar. “As denúncias são muito importante, porque com o apoio da população a Polícia Militar consegue agir com maior impacto e ser mais precisa em suas ações. Importante ressaltar que as pessoas não precisam se identificar e podem fazer as denúncias anônimas”, explicou o tenente Leonardo Strugala.

Também participaram da reunião, os vereadores Gertrudes Bernardy, Emerson Bertotti e José Maurino Carniato. “Já estamos trabalhando para a confecção de panfletos orientando a população a colaborar”, disse Gertrudes.

A próxima reunião acontece no próximo dia 8, às 19 horas, no salão nobre da prefeitura, onde será realizada a implantação deste Projeto do Vizinho Solidário e a discussão de outras demandas.

“É importante a presença de todos nesta reunião, pois, a violência de algum modo, atinge a todos”, completou Gertrudes.

