Da Redação

Comtur entrega premiação do concurso Descubra Ivaiporã

O presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Alex Fonseca, que é diretor do Departamento Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Agronegócio, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Ivaiporã, entregou a premiação aos três ganhadores do concurso Descubra Ivaiporã, que teve 18 participante com 97 fotos cadastradas para concorrer às categorias: Profissional, Aérea e Amador.

continua após publicidade .

As imagens foram cadastradas no perfil do Instagram – Descubra Ivaiporã, entre dezembro e janeiro, com os vencedores conhecidos na quarta-feira, dia 30 de março, no auditório do Sesc. Um dos objetivos foi incentivar o turismo e divulgar as belezas do município.

Os vencedores foram: Fernando Bittencourt (categoria Profissional) – representado pelo presidente do Comtur Alex Fonseca, Edson Croceta (categoria Aérea) e Thamires Luiza Oliveira (categoria Amador).

continua após publicidade .

Alex Fonseca falou sobre os objetivos do Comtur, que auxilia na orientação, promoção e gerência do desenvolvimento do turismo e nas políticas públicas voltadas ao setor no município de Ivaiporã; mencionou as potencialidades da região; e parabenizou os 18 participantes e em especial os vencedores.

A premiação contou com a presença da diretora do Departamento de Administração, Cláudia Rech – representando a administração municipal, vereadores Gertrudes Bernardy e José Maurino Carniato, vice-presidente do Comtur, Silvia Nardi, e convidados.

Cláudia Rech e Gertrudes Bernardy parabenizaram o Comtur e os participantes, e citaram a importância da fotografia em diversos momentos. .