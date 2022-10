Compra de veículo pela internet termina em prejuízo de R$ 40 mil

Da Redação

O golpe da venda de veículo na internet fez uma nova vítima na região, desta vez a vítima procurou a Polícia Militar (PM), após levar um prejuízo de R$ 40 mil ao comprar uma picape Nova Saveiro. A mulher foi até Borrazópolis, onde estava o veículo, e fez a transferência do dinheiro para o golpista que também ludibriou o dono do carro.

O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) de Borrazópolis na segunda-feira (27), por volta das 17h30. A equipe de serviço foi acionada à Av. Paraná, onde a solicitante dizia que havia realizado a compra de uma VW/Nova Saveiro branca, que no momento da transferência o vendedor havia rasgado o recibo alegando que não havia recebido.

A mulher relatou aos policiais que no sábado (22), seu marido havia se deslocado até Borrazópolis e feito contato com o proprietário da picape, ficando acertada a compra do veículo, que na mesma data foi realizado o pagamento via PIX de 10 mil Reais no nome de uma mulher.

Disse ainda, que o restante do pagamento via PIX de R$ 30 Mil teria sido realizado ainda na segunda-feira em nome de um homem na mesma instituição financeira do depósito anterior.

Ambas as partes relataram aos policiais que estavam negociando com um homem através do celular. Disseram que após realizados os pagamentos, ele bloqueou o número de celular não conseguindo mais contato.

Diante dos fatos a equipe policial confeccionou o BOU e orientou as partes das medidas cabíveis.

